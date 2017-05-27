酒駕誆「濟公」上身 掰是神明喝的

台中市62歲廖姓男子酒後開車經警方攔查，廖男自稱是廟壇宮主，在警方進行酒測前，要求先讓他「施法」再進行酒測，最後酒測仍達0.46毫克，他向警方辯稱「是濟公要喝酒」。警方提醒廖嫌喝酒不開車，神明才會保佑，警方詢後將廖男依公共危險罪嫌移送。

台中市交通警察大隊第三中隊指出，當時廖男騎機車經過豐原圓環東路，警方發現他的車子在行進間左搖右晃，趁他停等紅燈時攔下，發覺他渾身酒味，並對廖施行酒測，廖卻突然說要打坐，雙手不斷在空中比劃、合十，口中念念有詞喊著「濟公前來附身淨心，你們（警方）一定測不到（酒駕）」，讓值勤員警傻眼。

原本以為可酒測過關，想不到一吹氣酒測超標。廖男向警方辯稱，平時他滴酒不沾，但當天濟公師父「附身」喝了高粱，員警當場勸廖，「濟公活佛雖然愛喝酒，但卻不會酒後開車，那是違法行為。」奉勸廖男酒後不要開車要安全上路，否則神明也不保佑。

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(中時)