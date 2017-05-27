唐鋒前董座被捕入獄 2千萬交保金泡湯

股票上市公司「唐鋒實業」前董事長周武賢，因炒作自家股被判刑7年確定，一度遭通緝，連兒子過去為他具保的2000萬元保證金，也被台北地院裁定沒入，周今年初被警方緝獲後入監服刑，周前與兒子分別向高院提起抗告，想拿回被沒收的2000萬元交保金。但高院認為，周當時確有逃匿事實，法院沒收保金，於法有據，駁回抗告。周想拿回2000萬的希望落空。

周武賢因炒作唐鋒股票獲利6億多元，一度潛逃大陸遭北檢通緝3年；2013年8月周被押返台歸案遭羈押，直至2015年2月高院才准周以2000萬交保，周子為父具保後，去年6月30日周被判刑7年確定。

北檢去年8月傳喚周入獄，但周以他罹患肺氣腫併纖維化等病，向北檢聲請暫停執行遭拒，北檢因多次喚、拘提周不到，去年12月向台北地院聲請沒收2000萬保證金獲准，並在今年1月6日對周發布通緝令。警方翌日在周住處樓下緝獲要去看病的周，並發監執行。

周武賢入監服刑後，人在獄中的他，不服北院去年的沒入保證金裁定，與兒子分別向高院提起抗告，想要拿回2000萬元。

周認為，他生病一直在家，只到醫院看診，未曾搬離或出國，僅接獲北檢去年8月通知，之後未獲檢方傳喚通知，期間未有警察到住處拘提他，因此不知檢方通知、傳喚、拘提情事，導致他未按期向檢方報到，並非他有意逃匿。

周強調，他已入監執行，兒子當年繳納2000萬保證金目的亦已達成，沒有沒入保證金之必要，北院裁定沒收2000萬元有瑕疵。

但高院依據北檢的資料，認定檢方向醫院函查後，認定周病況未達不能服刑的情形，駁回周聲請暫緩執行，況且通知、拘票均已由大樓管理員簽收，已合法送達，周確未按期到案執行，堪認周當時有規避執行而逃匿之事實，北院裁定沒入保證金2000萬元，合乎規定。

而且去年12月29日，北院裁定已合法送達給周氏父子，周卻直至今年1月17日才提出抗告，已超過抗告的法定期限，依法駁回。但本案仍可抗告。

(中時)