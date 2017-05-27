WHA代表團返國 陳時中：明年和以後要獲邀請函仍很困難
衛福部長陳時中今天中午返國，對於無法參加WHA很失望，感謝友邦聲援，未來會繼續努力。下午總統蔡英文接見WHA代表團，陳時中說，握手時總統握得很用力，對代表團的表現也很肯定。
衛福部晚間6點舉行記者會，陳時中親自對外說明此行的過程與心得。他表示，事先未能獲得邀請函，這次出去是帶著愛，把台灣的聲音傳達給世界，也交到許多朋友。明年和以後要想獲得邀請函仍很困難，但這是長期抗戰、比的是氣長，只要繼續努力，總有一天台灣一定能夠進入WHO。
陳時中說，此次赴日內瓦係以國家最大利益為戰略目標，秉持專業、務實及有貢獻的原則參與國際事務。代表團在無法與會的惰勢下，仍積極努力與全球醫衛夥伴交換意見，截至26日共進行59場雙邊會談，包括美國等31個友邦及28個國際組織，就雙方重要的健康及醫療問題進行深度的意見溝通。同時團員也積極參與周邊會議及活動，掌握全球醫衛資訊。
陳時中又說，今年世衛組織（WHO）選出新幹事長衣索比亞籍的艾德哈諾姆，在日內瓦也有碰到面並且互換名片。由於艾爾諾斯算是弱勢出身，顯示WHO新的情勢已產生，相信透過本次努力，對我國的國際參與空間亦開啟了新的模式，亦盼未來與國際盟友一同攜手努力，為全球衛生安全盡一分心力。台灣可以照顧好自己的國民，更希望幫助全世界把防疫的洞堵上。
(中時)
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