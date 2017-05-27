想避免離婚！ 研究指出「這4年」結婚是關鍵

美國猶他大學過去進行一項有關結婚年齡與離婚風險的研究。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

所謂婚後生活才是真正考驗愛情的開始，有伴侶能互相扶持順利走下去，有些人卻始終無法磨合，最終踏向離婚之路。而影響夫妻離婚的因素有很多，不過「結婚年齡」或許可做為一個參考指標，美國大學研究就發現，在28至32歲結婚的夫妻，其離婚率最低。

據《巴士的報》報導，美國猶他大學（University of Utah）過去進行一項有關結婚年齡與離婚風險的研究，結果發現，結婚和離婚之間存有一種「U字型」的關係，28至32歲則處於這條曲線的底部，代表其離婚的風險最低；反之，在此年齡層先後結婚的男女，離婚風險會逐漸升高。

研究中提到，28至32歲這階段結婚的人，通常比較清楚自己的擇偶條件，想法也更為成熟，以致離婚率最低。年紀低於這區間的人，可能是缺乏健全的經濟基礎，以及還未有能力來應付婚姻這件事；32歲以上的人，離婚的機率，每年則增加5％，因此太晚結婚恐也會迎來較不穩定的情感關係。

(中時電子報)