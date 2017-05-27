劍湖山連續假期　推出水上樂園與痛漫季

人體龍舟賽（劍湖山世界提供）

雲林劍湖山世界主題樂園今天起正式開放水樂園，舉辦另類人體龍舟賽，邀請火辣神奇寶貝女郎穿著比基尼，PK帥氣猛男軍團。

遊戲規則是每人用手當划槳、趴在橡皮游泳圈，哨聲令下，奪旗手首先爭奪到紅旗的即獲勝。

劍湖山端午連假推出動漫活動，明天將有電競日、風靡電競圈的AHQ戰隊粉絲見面會、痛車大賞。

(中時)