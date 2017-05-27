富邦力猛7局失1分好投 率隊5比2勝統一
富邦悍將洋投力猛，今(27日)對統一獅之戰，投出本季先發代表作，先發7局僅失1分，加上隊友高國麟6局上轟出2分炮，此局共攻下3分，終場以5比2獲勝。統一獅中止4連不敗。
力猛此役之前本季對獅隊出賽5場，1場先發4場後援，雖拿下2勝1敗戰績，但對戰自責分率高達12.96，不過今天表現虎虎生風，前5局投出無失分，僅在7局下被鄭鎧文敲出陽春炮失1分，這場比賽主投7局被擊出8支安打，失1分，本季首度拿下先發勝與第3勝，且目前3勝都贏自獅隊。
獅隊這場比賽派新秀陳育軒先發，此役也是他去年10月13日對Lamigo桃猿以來，職棒生涯第2場先發，雖前5局只被擊出5支安打，但4局上2出局後失1分，本來與力猛形成投手戰，還有爭奪本季首勝機會，不料六局上包括高國麟二分全壘打在內，此局被敲出3支安打與1次保送，失3分，吞下首季首敗。
力猛投完前7局功成身退，隨後3位牛棚蔡明晉、張耿豪與倪福德，只有蔡明晉8局下被林志祥擊出陽春全壘打失1分，富邦最終以贏3分擊敗統一。
高國麟此役3打數2支安打，其中6局上2分炮是奠定勝基的關鍵一棒，賽後榮膺單場MVP，他賽後說：「我覺今天MVP應是力猛，因為他這場比賽投的很好，沒想到會是我。」
(中時電子報)
關鍵字：富邦
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