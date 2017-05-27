世界建築遺產票選 公東教堂暫居第一

公東教堂外型簡約、樸實，在當代世界建築遺產網路票選中，目前暫居第一名 。（莊哲權攝）

公東教堂外型簡約、樸實，在當代世界建築遺產網路票選中，目前暫居第一名 。（莊哲權攝）

公東教堂外型簡約、樸實，在當代世界建築遺產網路票選中，目前暫居第一名 。（莊哲權攝）

公東教堂外型簡約、樸實，在當代世界建築遺產網路票選中，目前暫居第一名 。（莊哲權攝）

台東公東高工57年歷史的「公東教堂」，在「世界遺產基金會」（World Monument Fund，WMF）網路票選中，以1萬485票，暫居被票選的100多棟世界各國當代世界建築遺產中的第一名，超越第二名的2000多票。

世界遺產基金會2017年在全世界各地選出100多棟現代建築，上網供全世界票選，而台灣唯一入選的建築物就是位在台東公東高工校園裡的公東教堂。

台東縣長黃健庭在得知公東教堂目前為票選第一名後表示，這是屬於台東的榮耀，因為公東的教堂不只在建築本身具有指標性，更承載了台東重要的歷史過往。

他說，白冷會神父、修士們在台東最艱困的年代裡，對台東有深遠的影響，直到現在看見教堂，就會立刻聯想到他們對台東的貢獻。

縣議會議長饒慶鈴表示，公東的教堂是台灣唯一成為世界現代建築遺產票選第一名的現代建築，這要歸功於60多年前從瑞士來到台東傳教的天主教白冷會神職人員，這是台東人的榮耀，更是台灣的榮耀。

交通大學建築研究所教授張基義說，公東的教堂深受立體派藝術的影響，在設計的過程中非常重視光影、與線條，是一棟非常前衛的建築。

公東高工校長藍振芳表示，WMF選擇公東教堂是公東的榮耀相信也是台灣人的榮耀。對於這棟歷史建築，學校會更加細心的呵護，保留她特有清水模與板式構造的建築型態。

WMF每年都在全世界尋找當地的現代建築，除了具有設計、美學與歷史意義外，更希望喚起世人參與有關現代建築的討論與相關的保護工作。公東教堂是戰後台灣第一代的清水模建築，呈現出的簡約與質樸的建築美學。

(中時)