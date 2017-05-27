不滿黑狗欲攻擊 男子砍殺數刀遭送法辦
梓官區蚵仔寮漁港附近昨日晚間8點發生民眾持刀砍傷狗事件，警方獲報立即趕到現場，但嫌犯已逃離，經過訪查目擊者得知嫌犯使用的機車，但車號不完整，拼湊比對後，鎖定郭姓中年男子涉案，今天中午到郭男工作地點將他查緝到案。
郭男(59歲)見警方出現後，知道事情已無法隱瞞，立即坦承狗是他殺，警方隨即將他帶回調查。
警方表示，郭姓男子辯稱，因為該隻黑狗欲攻擊他，他才氣憤持刀將狗傷害，警方調查，狗的背部及頭部被砍4刀，腹部也有傷勢，目前還在治療中。
飼主表示，黑狗是他5年前撿來養的，很有感情了，對於郭男的行徑深感痛心，由於郭男傷害動物行為已明顯違法，全案依違反動物保護法移送偵辦。
(中時)
關鍵字：黑狗
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