蔡英文：維持兩岸和平繁榮 是兩岸領導人共同課題
蔡英文總統今天接見世界衛生大會WHA行動團，蔡總統也向對岸喊話，「中國大陸在WHA這件事上，對台灣無理的打壓，已經造成兩岸關係一定程度的傷害」。參與WHA是台灣人普世人權，「新的時代已經來臨，兩岸領導人共同維持兩岸和平繁榮這才是我們共同新課題」。
蔡總統強調，她「承諾不變、善意不變，不會走回對抗老路，但絕對不會在壓力下屈服」，行動團就是不在壓力下屈服最好例子。
衛生福利部長陳時中今年率WHA行動團抵達日內瓦，向參加WHA的各國發聲，行動團中午返台，蔡英文總統下午接見時，感謝大家的努力，並表達最高謝意，雖在中國大陸壓力下，台灣無法正式參與這次WHA，但行動團的表現全國人民有目共睹。
蔡總統說，她也要感謝在大會期間，為台灣仗義執言的台灣14個友邦國家，其中聖文森與帛琉在辯論中的發言，經過網路直播，更是正面彰顯台灣的訴求，而世界各國主要國家包括美、日、德等都表達對台灣的支援，這些都是世衛行動團結合政府及民間力量所得到的階段性成就，成功地讓世界了解，台灣能為全球衛生做出實質貢獻，世界防疫網更不應該排除台灣。
蔡總統表示，這次在日內瓦有辛苦前線同仁，在台灣也有很堅強後盾，衛福部同仁每天和日內瓦零時差連線核對資訊，製作清楚說明，再透過社群媒體向國民同胞說明訪團每天行程和突破，衛生福利部社群網站臉書（facebook）她都有看，也分享轉貼，真的做得很好，希望政府各部門都能參考這次文宣計畫。
蔡總統特別感謝陳時中並給最大肯定，她說，所有相關部會前線的衛福部、外交部和駐館同仁打拼，不只是她，相信國民同胞都看在眼裡。
WHO日前改選新秘書長，蔡總統希望大家將新情勢轉為新契機，這次努力成果爭取到國際認同，將成為下次台灣國際參與重要基礎，期待未來台灣和全世界盟友攜手合作，一起為全球衛生安全盡心盡力。
(中時)
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