藏族肖像畫家劉雲生「磐鈺雲華」首開展
端午連假，建商攜手打造城市濃濃藝術風，展演水準媲美藝文殿堂，很多人全家出遊，好友相約來趟文化之旅，其中，82歲藏族肖像畫家劉雲生，首度從大陸跨海來台舉辦個展，藏族人物畫仿如真人躍然紙上，掀起賞畫熱潮。
劉雲生2013、2016年兩度獲得世界水彩大賽金牌，年輕時在青海與新疆當兵，受限碉堡空間只畫小幅油畫，退役後改畫水彩，40多年油畫基礎功力，讓他在水彩媒材找到「暢快」的表現方式。
策展人王隆凱表示，劉雲生創作不輟，除16年到西藏24次，平時很少出遠門，但他心繫「一圓到台灣開畫展的夢想」，終於在中正紀念堂與磐鈺建設雲華會館開展，讓台灣愛好藝術的朋友，一睹他筆下的純美人性。
「劉雲生的畫，加了很重要元素─情感！」磐鈺建設總經理沈瑞興說，他首幅得獎作品小女孩仰望藍天的「渴望」，與另幅金獎大作「飛揚」，女孩髮絲與風共舞一樣動人心弦，「磐鈺雲華」創造大量綠意建築，堪稱地景藝術一環，就像劉雲生每一幅畫都藏著一個動人故事。
居中牽線的阿特狄克瑞(ADSC)當代藝術，驚艷劉雲生藏族人物畫，光彩、神韻、細緻度，自然不造作，劉雲生深入刻畫藏族生活，對藝術熱切渴望全然展現在畫作之中。
沈瑞興表示，劉雲生以彩筆畫出藏民工作的勤奮和樂觀，也為小孩子的天真留下永恆，與磐鈺建設在5期興建的「磐鈺雲華」，注重人與大自然不謀而合，目前182戶的建案，銷售已破百戶，每坪開價50到60萬為區域最高價，與將開賣的店面，備受市場青睞。
連續假期，建商活動場場精彩，龍寶建設臻品藝術中心，由葉怡利、廖堉安、蕭筑方聯展「頑世必恭」；精銳建設「OPEN FUN藝術家駐村活動」，開放體驗、遊憩、分享藝術；雙橡園開發贊助秋紅谷三A House以各式各樣乾燥花卉氣味瓶展覽「愛氛享」。
陸府生活美學教育基金會在台中國家歌劇院成立「藝角」，開展「好力Women Power」，新銳藝術家張思敏透過作品「女人詩-分娩」將母親懷胎10個月努力哺育小孩的過程與針線交織成美麗動人詩篇。
(中時)
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