玉山盃青棒敗部賽 北市、中市勝出

玉山盃全國青棒賽今(27日)進行2場敗部賽，B組台北市與苗栗縣激戰至延長賽才分出勝負，最終台北市於10局上靠對方失誤與安打攻下致勝2分，以4比2獲勝。A組台中市靠黃韋盛貢獻3分打點，以6比4擊敗台東縣。

台北市下1場對上台南市，總教練李杜宏表示，這支聯隊只集訓三天，默契不足，是靠敗部賽1場場練出來的，今能在延長賽獲勝比較幸運，是靠投手林聖榮以3種變化球擾亂打者守住勝利。

台中市此役由林奕丞掛帥，主投6局失2分，黃韋盛全場攻下3分打點是致勝關鍵。台中市下1場迎戰桃園市。

(中時電子報)