放眼天下》中美軍機香港空域對峙？! 陳一新：美欲奪回亞太主導
美軍一架P-3巡邏機飛越香港東南方240公里的國際空域時，遭到大陸兩架殲10戰機攔截；美軍驅逐艦「杜威號」也駛入南海美濟礁12海里範圍，引發大陸強烈抗議！中美在南海互相叫陣，國際政治專家陳一新教授在中視《放眼天下》節目中分析，美國近來漸失亞太地區「公道伯」的地位，東南亞沒幾個國家支持，為了翻轉這種頹勢，也為美國國防部長馬提斯參加6月2日香格里拉國際安全會議，創造更大的發言空間，才會頻頻挑釁。
中視《放眼天下》節目本集深度探討，美國總統川普上任之後，首度批准美國海軍進南海自由航行；大陸國家主席習近平嗆菲律賓總統杜特蒂說，說南海石油是我的，敢硬幹就開戰！再加上中國大陸宣布，成功試採可燃冰，南海將掀資源爭奪戰？賴岳謙教授認為，習近平嗆杜特蒂，是相當高明的外交手段，一來拉出底線、沒有懸念，二來也提「爭議海域、共同開發」，為周遭國家設定和平解決紛爭的模式。政大國關中心教授湯紹成則以「四海連動」說，也就是黃海(朝鮮半島)、東海(釣魚台)、南海及台海，分析南海新情勢。他認為，金正恩最近還連續試射兩次導彈成功，華府不滿北京處理朝核問題的進度與成效，才會在南海生事！
大陸版「催台青」赴陸任公職? 學者:籌備台幹「台人治台」?!
外傳520後，大陸對台新政策將以「一代一線」取代「三中一青」，拉攏年輕一代、基層一線，甚至不排除吸納台灣優秀政治人才赴陸出任公職。經濟學家馬凱分析，大陸或許利用機會投其所好，開放更多工作機會吸引台灣年青人，甚至事先籌備台籍幹部，或許有一天可以讓台人治台。
5/27《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、政大國關中心教授湯紹成等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範