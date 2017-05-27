墨客閱讀小棧，大小朋友共享閱讀時光

台東縣政府文化處舉辦墨客閱讀小棧˙校外閱讀派對活動。（台東縣政府提供）

台東縣政府文化處舉辦墨客閱讀小棧˙校外閱讀派對活動順利結束，每場活動都牽動孩子的心，不僅跟著小提琴聲一同大合唱，更在王瑞芹老師及齊萱老師的帶領下收穫滿滿，還有豐富的行動書車讓小朋友盡情閱讀，九宮格遊戲也讓孩子們玩得不亦樂乎，看著孩子們滿足的表情，也讓這個活動更加有意義。

文化處表示，縣府之後陸續於6月6日下午1:30在太麻里人氣民宿愛咪臥客（臺東縣太麻里鄉美合村4鄰49號）、6月27日上午9:00大武鄉閱讀書角（大武鄉大武村民族街2巷49號）、6月30日鹿野鄉誠實書屋（鹿野鄉永安村永安路257巷5號）舉辦。

將有王瑞芹老師-花媽說故事時間，及台東人氣作家撒可努、體驗圖書館借書、趣味遊戲、輕食茶飲及美好的小提琴音樂伴讀，免票入場，歡迎大小朋友們攜手共讀美好的閱讀時光。

(中時)