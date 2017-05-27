墨客閱讀小棧 大小朋友共享閱讀時光
台東縣政府文化處舉辦墨客閱讀小棧˙校外閱讀派對活動順利結束，每場活動都牽動孩子的心，不僅跟著小提琴聲一同大合唱，更在王瑞芹老師及齊萱老師的帶領下收穫滿滿，還有豐富的行動書車讓小朋友盡情閱讀，九宮格遊戲也讓孩子們玩得不亦樂乎，看著孩子們滿足的表情，也讓這個活動更加有意義。
文化處表示，縣府之後陸續於6月6日下午1:30在太麻里人氣民宿愛咪臥客（臺東縣太麻里鄉美合村4鄰49號）、6月27日上午9:00大武鄉閱讀書角（大武鄉大武村民族街2巷49號）、6月30日鹿野鄉誠實書屋（鹿野鄉永安村永安路257巷5號）舉辦。
將有王瑞芹老師-花媽說故事時間，及台東人氣作家撒可努、體驗圖書館借書、趣味遊戲、輕食茶飲及美好的小提琴音樂伴讀，免票入場，歡迎大小朋友們攜手共讀美好的閱讀時光。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。