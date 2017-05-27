家扶自立青年 端節慰問病童

2017.05.27 高雄市 ▲北高雄家扶中心「青年自立釣竿方案」13名大學生，27日到高醫兒童癌症病房，陪癌童玩遊戲。（呂素麗攝）

北高雄家扶中心「青年自立釣竿方案」13名大學生，27日在端節連假第1天，到高醫兒童癌症病房，為無法返家過節的癌童講故事、陪他們玩遊戲，病童展笑顏，場面溫馨。

「青年自立釣竿方案」是家扶為扶助中的大專生特別規畫的1年期方案，內容包括理財、體驗教育、人際探索、自我認識等課程，並設計溫馨的關懷活動，回饋社會；這是家扶青年今年第2次到重症病房慰問病童，為孩子們帶來歡樂，他們說，感覺很有意義與價值感。

13名大學生分佈北、中、南、東部，平常透過網路聯繫，再約時間回高雄詳細討論，終於促成這次與癌童共度端午節的活動，感受到小朋友與病魔搏鬥的生命力，激勵他們更要力爭上游，不因家庭經濟困境而喪志。

他們為病童紙捲偶說故事、製作口罩香包、桌遊闖關等，使出渾身解數搞笑、帶動氣氛，病童及家屬臉上洋溢著笑容，暫時忘了身在病房中。

4歲半的癌童「小多」，2月底因高燒不退，到醫院檢查，確診為罕見血癌，整整3個月無法返家，媽媽辭掉工作，24小時陪她，也只回家過1次。

小多媽媽表示，每次有社團到兒癌病房辦活動，女兒都好高興，很專心與大哥哥、大姊姊互動，玩得不亦樂乎，但她必須承受服用標靶藥物產生的後遺症，更要防範任何可能的感染，讓她很心疼。

家扶中心表示，參與「青年自立釣竿方案」的大專生，透過團體討論、至醫院訪談、活動接觸病童等，培養出對社會的關懷力及反思力，改變自己。

(中時)