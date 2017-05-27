嘉義桃花源「東方水秀圳頭里」 今落成啟用

嘉義市精忠社區發展協會今舉辦扶輪亭落成典禮暨生態巡禮。(嘉義市政府提供)

嘉義市精忠社區發展協會今舉辦扶輪亭落成典禮暨生態巡禮，市長涂醒哲肯定圳頭里長楊文俊營造地方特色，打造「東方水秀圳頭里」，讚揚是嘉義桃花源；現場還邀請林森國小舞獅隊及陶笛隊擔任開場表演，場面十分熱鬧。

今除扶輪亭落成之外，也舉辦圳頭里生態導覽，並邀請林森國小的學生與家長參加，從社區宗教中心天元宮出發，安排導覽解說，帶領民眾了解溪流與岸邊動植物的生態，也讓他們與里民學習種植、採收蔬果，體驗農家生活。現場還有小農市集可以採購有機蔬果，並傳授如何採買健康、安全、無毒、新鮮蔬果的小撇步。

市長涂醒哲表示，今年3月拜訪圳頭里時，里長提到要在圳頭里蓋一座供民眾歇憩的涼亭，最後在扶輪社贊助下圓滿落成，身為扶輪社社員也感到與有榮焉，也肯定里長的努力。

(中時)