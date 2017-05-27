海洛因走私案 船長5人聲押禁見獲准

高雄地檢署偵辦史上最大海洛因走私案，永富升號漁船涉案5人接受複訊後，蔡姓船長坦承知道運的是毒品，4名船員則否認參與運毒分工，檢察官訊後依運輸一級毒品罪向法院聲請羈押，5人先後於27日下午1時許及晚間6時許遭法院裁定收押禁見。

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(中時)