罕見 美遣尼米茲號 太平洋將有3航母部署
美國海軍26日表示，將派遣尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）戰鬥群至西太平洋，進行為期6個月的任務。屆時，太平洋上將會有3個航母戰鬥群。
美國海軍26日表示，尼米茲號航空母艦預計將於下周四出發，前往西太平洋海域，進行為期6個月的任務。目前卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）與雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）也正前往西太平洋海域。屆時，西太平洋上，將同時有3艘航母部署。
尼米茲號將會與自華盛頓州埃弗里特海軍基地出發的神盾驅逐艦肖普號（USS Shoup DDG-86）和紀德號（USS Kidd DDG-100），及加州聖地牙哥海軍基地的普林斯頓號巡洋艦、神盾驅逐艦霍華德號及平克尼號，同行前往西太平洋海域。
此次任務，也是尼米茲號航空母艦戰鬥群在2013年以來，再度赴海外部署。尼米茲號在上次任務結束後，返基地進行20個月的維修、強化，並在去年進行訓練及檢查。
(中時電子報)
文章來源：kitsapsun
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