高雄大寮槽車外洩 2民眾頭暈送醫
高雄大寮區內坑路往小港方向，今天下午3點左右傳出異味，高市環保局獲報到場，發現瑞海運通公司停車場內的化學槽車，疑因閥門老舊造成丙烯酸甲酯外洩，導致至少2位民眾聞到異味身體不適，送小港醫院治療，現場消防隊以灑水方式稀釋化學物質濃度，異味持續下降，7點左右已將槽車脫離現場。
27日下午3點，民眾通報大寮區內坑路往小港方向附近有異味，消防局派遣人車前往，並通知警方、高市經發局、環保局等相關單位到場。
高市環保局稽查人員到場，並通報毒災應變隊前往處理，4點半左右在瑞海運通公司的停車場內，發現2部化學槽車疑似洩漏化學物質，經查是其中一部閥門洩漏丙烯酸甲酯，稽查人員在槽車下風處以PID氣體偵測器測得濃度為250ppm，現場2位林姓民眾因吸入化學物質，頭暈、噁心被送往小港醫院治療，幸好意識均清醒，當地拷潭里民也有多人覺得頭昏。
警方拉起封鎖線，消防局人員持續灑水稀釋化學物質濃度，目前異味已逐漸下降。環保局表示，狀況已獲得控制，已要求洪姓業者請挖土機，將受到汙染的泥土挖走並徹底密封。
根據物質安全資料表（MSDS）記載，丙烯酸甲酯高濃度蒸氣可能造成頭痛、噁心等症狀，極高濃度可能造成意識喪失及死亡，並可能造成呼吸道、皮膚嚴重過敏。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。