高雄大寮槽車外洩，2民眾頭暈送醫

警方拉起封鎖線，消防人員則在現場灑水稀釋化學物質濃度。（林宏聰翻攝）

停在停車場的化學槽車疑似閥門老舊，造成化學物質外洩。（林宏聰翻攝）

高雄大寮區內坑路往小港方向，今天下午3點左右傳出異味，高市環保局獲報到場，發現瑞海運通公司停車場內的化學槽車，疑因閥門老舊造成丙烯酸甲酯外洩，導致至少2位民眾聞到異味身體不適，送小港醫院治療，現場消防隊以灑水方式稀釋化學物質濃度，異味持續下降，7點左右已將槽車脫離現場。

27日下午3點，民眾通報大寮區內坑路往小港方向附近有異味，消防局派遣人車前往，並通知警方、高市經發局、環保局等相關單位到場。

高市環保局稽查人員到場，並通報毒災應變隊前往處理，4點半左右在瑞海運通公司的停車場內，發現2部化學槽車疑似洩漏化學物質，經查是其中一部閥門洩漏丙烯酸甲酯，稽查人員在槽車下風處以PID氣體偵測器測得濃度為250ppm，現場2位林姓民眾因吸入化學物質，頭暈、噁心被送往小港醫院治療，幸好意識均清醒，當地拷潭里民也有多人覺得頭昏。

警方拉起封鎖線，消防局人員持續灑水稀釋化學物質濃度，目前異味已逐漸下降。環保局表示，狀況已獲得控制，已要求洪姓業者請挖土機，將受到汙染的泥土挖走並徹底密封。

根據物質安全資料表（MSDS）記載，丙烯酸甲酯高濃度蒸氣可能造成頭痛、噁心等症狀，極高濃度可能造成意識喪失及死亡，並可能造成呼吸道、皮膚嚴重過敏。

(中時)