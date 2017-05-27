Mzone大港自造特區 翻轉高雄
位於駁二8號倉庫的「Mzone大港自造特區」營運將滿1年，27日舉辦周年慶，高雄市長陳菊與小朋友共同參與「廢材輕軌小車競速比賽」，利用回收的木材製作輕軌小車，將完成小車分別從2層樓高的軌道滑下，活動寓教於樂，現場吸引許多民眾體驗。
陳菊致詞時表示，這1年以來，「Mzone大港自造特區」與在地夥伴們共同研發提供超過百種以上的Maker課程，透過學校、企業及觀光遊客設計的體驗課程，共開了800堂以上的課程、講座及工作坊，吸引超過5萬人次上課，而進入大港自造特區了解自造概念的參觀人數更超過10萬人次。
她說，在經濟發展模式的改變下，物聯網及群眾募資平台出現，讓創意轉為原型、原型到量產的困難度降低，帶動整體經濟模式的翻轉，也改變過去傳統製造業的思維，期待「Mzone大港自造特區」與高雄產業緊密結合，讓傳統產業轉型，也與高雄地區大學院校、研發中心合作，共同追求翻轉高雄的機會。
經發局表示，現場展示百件南台灣各路木作創客及法國知名木藝家Romain Gadant設計木藝展品，並以3條軌道、2樓高的高度、3台車廢材輕軌小車競速大賽為主軸，開啟週年慶活動。
經發局指出，「Mzone大港自造特區」於今天起至6月1日舉辦為期6天的系列活動，包含「廢材輕軌小車競速大賽」、「跟著法國藝術家一起學木作」、「原木生活x手作大展」、「小布的皮革教室」及「辛蒂波波小修老師一起玩黏土」等現場手做體驗。
這個假日，不妨就帶著全家老少去「Mzone大港自造特區」走走，動手製作重拾生活溫度的作品，感受這個空間的不同魅力。
(中時)
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