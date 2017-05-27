酒後嗆聲刺殺蔡英文 胡言亂語不起訴
廖姓男子去年10月打110報警，嗆聲：「我刺殺總統蔡英文的時候，你要抓我嗎？」還自稱是江澤民的孫子，警方不敢大意，循線逮到醉醺醺的廖男，依恐嚇罪嫌送辦，廖清醒後稱是酒後失言，桃檢勘驗電話錄音，發現他語意模糊、意識不清，且僅在外揚言，予以不起訴處分。
龍潭的51歲廖男，因工作關係入住楊梅宿舍內，去年10月12日晚間6點多，喝得醉醺醺的廖男以自己手機撥打110報案電話，一接通開口就嗆聲：「我刺殺總統蔡英文的時候，你要抓我嗎？」不斷跳針強調要刺殺總統。
廖男掛掉電話3分鐘後，又再度打110，稱：「我是江澤民的孫子，我竊取摩托車，來抓我啊！」、不斷重述：「快來抓我！」桃園市警局勤指中心員警接獲來電不敢大意，擔心他真的加害國家元首，循線逮人，依恐嚇罪嫌送辦。
廖男被逮後否認犯行，懊悔表示因為心情不好喝多了，坦承酒後失言，強調只是開玩笑，模模糊糊中只記得有說是江澤民的孫子，其他什麼都不記得了。
桃檢調閱錄音檔，發現他確實是「酒話連篇」，語焉不詳、模糊不清，難認真的有恐嚇意圖，且他並非直接向總統嗆聲，僅在外揚言，並未讓被害人「心生恐懼」，與恐嚇構成要件不符，予以不起訴處分。
(中時)
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