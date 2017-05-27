高雄愛河「龍舟拔河賽」實力懸殊 10秒決勝負！

2017高雄愛河端午龍舟嘉年華，龍舟拔河賽27日率先登場。(高雄巿體育處提供)

2017高雄愛河端午龍舟嘉年華「龍舟拔河賽」，27日率先登場，38隊分5組進行初賽，實力懸殊的隊伍10秒就決勝負，因有隊伍棄賽，部分隊伍也因不戰而勝晉級明天的決賽。

龍舟拔河賽是高雄巿全國首創列為正式項目，分「公開組」、「大專組」、「企業組」、「健康組」、「青少年組」，今年共有38隊參賽，每隊選手6名，船尾與船尾用繩索綁在一起對拉、選手則是背對背往前划，限時60秒，看哪隊能將對手龍舟拖向自己水域就算贏，今天的比賽有的因實力懸殊，嗚笛開賽後僅10秒就結束，也有舵手沒掌控好偏移，裁判判定重來，比了3次才分出勝負。

(中時)