桌球王子為獅開球 直呼很有挑戰性
「桌球王子」江宏傑今(27日)成了統一獅女孩主題日開球貴賓，帥氣甜美笑容擄獲許多女球迷的心，本周來球場前還特別錄製宣傳影片為統一獅賽事宣傳，邀請更多支持統一獅和江宏傑球迷一起進場體驗球隊準備豐富女孩日活動。
賽前統一獅高國慶也特別指導江宏傑投球要領，充滿運動天分的江宏傑學習力佳，透過國慶指導很快就上手，但這也是江宏傑首次踏入職棒場內，平常都是習慣在室內較小空間進行桌球比賽，踏入棒球場內感覺很不一樣，感覺很空曠比想像中還要大，尤其是要站在標準距離投球，真的很不容易。
今天賽前練習過後，其實本來想說開球距離不要離捕手太遠，但高國慶也給予我信心和鼓勵，因此決定站在標準距離開球，挑戰自己的第一次開球。
對於今開球，江宏傑給予自己80分的肯定，並表示：「其實當自己開完球下來時，看到看台許多熱情球迷的掌聲，那是一個很棒的感覺，接下來世大運即將要在台北熱鬧進行，也希望更多愛運動球迷，也可以進場在世大運每一項運動為國手加油，尤其是在台灣比賽就是在自己家裡比賽，對於一位選手都是很棒的回憶。」
(中時電子報)
關鍵字：統一獅
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。