桌球王子為獅開球 直呼很有挑戰性

桌球王子江宏傑，首度為職棒開球。(圖：統一獅提供)

「桌球王子」江宏傑今(27日)成了統一獅女孩主題日開球貴賓，帥氣甜美笑容擄獲許多女球迷的心，本周來球場前還特別錄製宣傳影片為統一獅賽事宣傳，邀請更多支持統一獅和江宏傑球迷一起進場體驗球隊準備豐富女孩日活動。

賽前統一獅高國慶也特別指導江宏傑投球要領，充滿運動天分的江宏傑學習力佳，透過國慶指導很快就上手，但這也是江宏傑首次踏入職棒場內，平常都是習慣在室內較小空間進行桌球比賽，踏入棒球場內感覺很不一樣，感覺很空曠比想像中還要大，尤其是要站在標準距離投球，真的很不容易。

今天賽前練習過後，其實本來想說開球距離不要離捕手太遠，但高國慶也給予我信心和鼓勵，因此決定站在標準距離開球，挑戰自己的第一次開球。

對於今開球，江宏傑給予自己80分的肯定，並表示：「其實當自己開完球下來時，看到看台許多熱情球迷的掌聲，那是一個很棒的感覺，接下來世大運即將要在台北熱鬧進行，也希望更多愛運動球迷，也可以進場在世大運每一項運動為國手加油，尤其是在台灣比賽就是在自己家裡比賽，對於一位選手都是很棒的回憶。」

(中時電子報)