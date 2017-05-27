林奕含求助無援 婦援會挨轟跳出來回應：2014年...
美女作家林奕含輕生前，2014年曾和未婚夫向一個「救援婦女的基金會」尋求法律協助，卻碰了軟釘子。許多人認為就是指婦女救援基金會，今天婦援會跳出來說，查證2014年並無相關資料。
婦援會今天發出聲明指，婦援會作為提供家暴、慰安婦、人口犯運被害人服務長達30年的團體，一直很關注林奕含事件，並希望藉此讓社會有所省思。
婦援會指出，林奕含求助事件被報導後，引發許多人對婦團的情緒性批評，他們視作督促和提醒，但也憂心不明確或含沙射影的指控，會對台灣許多辛苦努力的婦團造成傷害，造成不必要的猜忌，破壞社會好不容易建立的防護體系。並強調他們查證2014年所有的法律諮詢求助檔案，但都沒有相關資料。
婦援會更在聲明中提醒性別暴力的受害人，第一時間要保存證據，並儘速到醫院驗傷，報警或撥打113婦幼專線求助，如此才可獲得來自警政與社福系統的必要服務。
★請珍惜生命，再給自己一次機會。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995
張老師專線：1980
(中時電子報)
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