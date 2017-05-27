鳳凰樹美翻了 攝影秘境就在潮州舊鐵橋旁
攝影秘境！每年5、6月是鳳凰花開的季節，在勾起莘莘學子離情依依的同時，潮州舊鐵牆旁齊聚一群攝影愛好者，在1棵盛開的鳳凰木前等待火車經過，為自己按下歷史性的快門，有23年攝影經驗的陳正得說，如果鐵路沒有高架化，照片會更美。
家住高雄的陳正得，擁有多年攝影經驗，熱愛拍照的他喜歡四處尋訪攝影秘境，潮州舊鐵橋旁的鳳凰木即是他的囊中物，他說，從鳳凰木往舊鐵橋的方向看過去，剛好可以拍到火車穿過鳳凰木的美景，這種景緻相當難得，已經吸引許多同好者前來取景。
「限定版的美呆了。」他說，每年只有5、6月鳳凰花開的季節才有此美景可拍，所以也只有這段時間能見到一群人手持相機傻傻地站在樹下等待火車經過，而這現象也是別有一番風景，只是大家都一致認同，如果鐵路沒有高架化擋住紅色的舊鐵牆，那這幅圖就更美了。
住在鄰近的黃姓女士說，以前鳳凰樹更多，整排通紅的鳳凰樹就是一個景，但因許多樹都有樹齡已久、枯死的狀態，直到現在所剩不多，而長得最好看的就剩這1棵了，以前的美景真的回不去了，但幸好還有它的存在。
(中時)
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