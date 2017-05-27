不爽自首吸毒收紅單 怒訴警烏龍開單

吳男怒訴警方烏龍開單，指自己坦承吸毒怎會收到6萬塊的紅單。（謝佳潾翻攝）

東港有吸毒前科的吳姓男子，日前買毒時因遭搶又挨打，憤而跑到東港所報案求助，但當下因坦承吸毒而收到1張6萬紅單，他為此怒訴警方烏龍開單，直嗆沒聽過吸毒也要收罰單，不過警方指出依《道路交通管理處罰條例》規定確實可開單，不過因程序問題已先行撤單。

「為什麼吸毒要開單？」吳男說，上月19日向上游買完毒品後，不慎遭搶，且7天後又遭人毆打，他覺得對方太過分而憤而到東港所報警求助，且當下也很坦誠地向警方承認自己有吸毒，不料隔天竟收到警方開的6萬塊紅單，他不懂吸毒和開單有何關係。

東港警分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條第一項第二款：吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品，可開出6萬元罰單，但前提需證實他有吸毒證據，而吳男當下驗尿初篩雖呈安非他命陽性反應，但仍需待送驗結果出爐後，再行開單並函送較符合程序作業。

警方強調，吳男是因初篩結果呈陽性反應才開單，雖然程序有些許瑕疵但非烏龍，待一切檢驗報告出爐後，就會對其進行強制處分，並依毒品罪嫌函送法辦。

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(中時)