不爽自首吸毒收紅單 怒訴警烏龍開單
東港有吸毒前科的吳姓男子，日前買毒時因遭搶又挨打，憤而跑到東港所報案求助，但當下因坦承吸毒而收到1張6萬紅單，他為此怒訴警方烏龍開單，直嗆沒聽過吸毒也要收罰單，不過警方指出依《道路交通管理處罰條例》規定確實可開單，不過因程序問題已先行撤單。
「為什麼吸毒要開單？」吳男說，上月19日向上游買完毒品後，不慎遭搶，且7天後又遭人毆打，他覺得對方太過分而憤而到東港所報警求助，且當下也很坦誠地向警方承認自己有吸毒，不料隔天竟收到警方開的6萬塊紅單，他不懂吸毒和開單有何關係。
東港警分局指出，依《道路交通管理處罰條例》第35條第一項第二款：吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似之管制藥品，可開出6萬元罰單，但前提需證實他有吸毒證據，而吳男當下驗尿初篩雖呈安非他命陽性反應，但仍需待送驗結果出爐後，再行開單並函送較符合程序作業。
警方強調，吳男是因初篩結果呈陽性反應才開單，雖然程序有些許瑕疵但非烏龍，待一切檢驗報告出爐後，就會對其進行強制處分，並依毒品罪嫌函送法辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。