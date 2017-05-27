連假查緝汙染不打烊 屏縣環局再查獲5牧場違規

連續假期汙染查緝不打烊，屏縣環保局再查獲牧場違規。（環保局提供）

屏縣環保局再查獲牧場違規。（環保局提供）

屏東縣政府環保局於端午連假首 (27) 日執行牧場擴大稽查作業，由環保局長魯臺營親自帶隊，針對萬丹地區畜牧業者進行稽查，計查獲5家牧場有違規情形，環保局將依法裁處。

環保局在連假所執行擴大稽查行動中，計查核23家牧場，其中查獲1家有疏漏廢水情形，依法可處1萬元以上600萬元以下罰鍰；另有2家牧場排放水質不佳，稽查人員已採水送驗，如經檢驗未符放流水標準，最高可處60萬元罰鍰，另有3家未依規定紀錄廢水處理設施操作情況，亦將依法裁處。

環保局表示，於連續假期且天氣不穩定狀態下進行擴大稽查作業，惟查核並未發現有嚴重違規情形，河川水質狀況亦屬正常，顯示環保局之稽查管制作為已讓業者有所感，不敢再有任意偷排廢水情形。

環保局再次重申執法決心，污染查緝絕不會有假期，也不會中斷，不論是夜間或假日都不定期執行有擴大稽查勤務，也再次呼籲業者，如偷排廢水經查獲第二次違規或放流水質不佳1年內經查獲3次，將移請農業處撤銷牧場登記證，以遏止嚴重汙情形，請業者切勿以身試法。

(中時)