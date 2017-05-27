入籍中華隊？華裔球星周定洋：或許唷！
華裔球星周定洋今下午和桃園同安國小足球隊員同樂，一下場碰到球，立刻化身大男孩，跟小球員們玩得開心，豪不吝嗇分享和鼓勵，面對是否入籍、披上中華隊戰袍，周定洋綻放出燦爛笑靨說：「或許唷！」下周一、29日將赴龍潭體驗划龍舟，代替肋骨骨折的市長鄭文燦擔任奪標手，預料又將掀起另一波風潮。
效力於蘇格蘭足球超級聯賽羅斯郡的23歲周定洋，是當家主力好手，祖父因經商移民英國，流有華裔血統，趁休季期間首度來台，在立委鄭運鵬、桃園市議員彭俊豪牽線下，與連獲3年全國足球冠軍的同安國小足球隊員交流同歡。
周定洋親和力十足，見小球員們一聲令下開始盤球，也技癢下場秀球技，不但主動融入各小組一一親自教學，也不吝於比出大拇指，讚賞小球員的精湛球技，還當場示範連續花式射門，博得滿堂喝采，小球員們各個看得目瞪口呆，一旁婆婆媽媽們更是陷入瘋狂，會後頻頻搶合照，讓小球員都不禁喊道：「妳們都有老公了！」
桃園市長鄭文燦也不顧肋骨骨折，換上全套足球裝下場同樂，笑言自己沒有足球細胞，但喜歡看足球賽的痛快，坦言足球在台灣還需要努力推廣，桃園國小端足球運動風氣盛，將積極組國中足球隊，讓孩子可以銜接，中壢青埔足球場、龍潭體育園區足球場也正興建，也研擬在海湖地景公園興建綜合足球場，全力推廣足球文化。
周定洋笑說自己也很享受跟孩子們同場「較勁」的氛圍，看到孩子也讓他回想起以前的自己，希望透過交流對他們產生啟發、鼓勵他們勇敢追尋足球夢，首度來台的他也說，3天來覺得台灣人很友善、食物也很好吃，覺得自己跟台灣有很強烈的連結，「這裡就像家一樣！」
至於會不會成為中華隊一員，周定洋綻放出奶油小生的笑容說：「或許唷！」沒有把問題說死，經紀人陳家銘希望循「足球貴公子」陳昌源模式，延攬進中華隊，鄭文燦樂見周定洋披上中華隊戰袍，將全力協助爭取、甚至入籍桃園。
(中時)
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