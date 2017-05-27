替代役愛上大21歲志工媽 同度世界末日判4月
蘇姓男子在觀音一所國小擔任教育替代役時，戀上大他21歲的志工媽媽，2012年12月21日，蘇男一句：「想跟妳一起過世界末日」融化婦人心房，上摩鐵發生性關係，事後被丈夫發現、一狀告上法院，蘇男矢口否認，但婦人指證蘇男割過包皮、私密處有疤痕，桃園地院依妨害家庭罪，判處蘇男4月徒刑。
蘇姓男子4年多前服教育替代役時，認識同校的志工媽媽，不久墜入情網，同年底12月21日，適逢瑪雅人預測的世界末日，已退伍返回新北市居住的蘇男，一早打電話給婦人說：「我想跟妳一起慶祝世界末日！」近中午相約大園交流道，下午隨即在南崁一間摩鐵發生關係，婦人怕被丈夫發現，還把在南崁的停車繳費單交給蘇男處理。
沒想到仍因頻繁聯繫的通聯記錄，被婦人的丈夫發現，氣得報警提告。蘇男矢口否認戀情，強調雙方只是普通朋友，辯護人也幫腔，稱2人相差21歲，都可以當媽了，不可能發生關係，幫蘇男喊冤說被誣陷。
但婦人對於雙方共度的耶誕節等特殊節日印象深刻，尤其是世界末日那天，更能精準說出經過，還證稱蘇男有割過包皮、有胸毛，左大腿外側、左腰際、右大腿連接臀部等內褲會遮掩的位置都有疤痕，強調蘇男看過她念國小的孩子，早知道她已婚。
法官勘驗蘇男驗身照片，發現婦人一一細數處確實有10到50元硬幣大小疤痕，下體特徵也相符，雙方「世界末日」當天的頻繁通聯也與婦人所述經過吻合，當天婦人車籍的停車繳費單，也是在蘇男住處走路3分鐘就到的超商繳費，桃園地院認定雙方確實在摩鐵發生關係，判處蘇男4月徒刑，易科罰金以1000元折算1日，婦人則獲丈夫撤告。
(中時)
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