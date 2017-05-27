憲光二村開唱 重拾眷村美好時光
青年事務局今在電視劇《光陰的故事》拍攝地「龜山憲光二村」舉辦「眷村開唱」活動，邀請大家重溫眷村大家庭時光，桃園市長鄭文燦也宣布今年會在此舉辦「眷村博覽會」重現眷村之美，也與文化部協商，要將憲光二村發展成「移民博物館」。
鄭文燦說，過去的年代很辛苦，來自不同地方的人們走過戰火，在此落地生根，形成互助、患難與共的眷村文化，這是台灣特色之一，桃園約有98個眷村，其中興建於1968年的憲光二村，是龜山區唯一的憲兵眷村聚落，知名劇集《光陰的故事》也曾在憲光二村取景，目前保存情況大致良好，但仍需進一步整理修復，文化局已成立駐地工作站，蒐集眷村故事，預計分3期修復。
鄭文燦說，桃園有中壢馬祖新村、大溪太武新村、龜山憲光二村等3大眷村文創聚落，市府已與文化部協商，預計編列5億元，要將憲光二村發展成全台首座「移民博物館」，重現上個時代的移民故事，今年也會在憲光二村舉辦「眷村博覽會」，邀請全國眷村參展。
今「眷村開唱」也邀請許多桃園青年表演，包括長庚科大、長庚大學、銘傳大學、壽山高中等校都熱情參與，展現小丑表演、吉他表演、康輔社團等多元才藝，讓憲光二村洋溢桃園青年的活力，更讓當年憲光二村的居民，重溫眷村大家庭時光。
(中時)
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