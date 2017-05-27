響應世界無菸日　屏縣倡導「離菸最好．健康不老」

衛生局響應一年一度世界無菸日，在屏東公園辦理宣導活動。（縣府提供）

衛生局響應一年一度世界無菸日，在屏東公園辦理宣導活動。（縣府提供）

衛生局響應一年一度世界無菸日，今天下午2時30分於屏東公園辦理宣導活動，內容包括遊戲闖關、有獎徵答，邀請在地舞團、青年學子接力演出歌舞秀等精彩節目，並邀集各界共同宣誓「離菸最好．健康不老」，因應高齡化社會來臨，活得老也要活得健康，遠離菸害，才能常保健康。

副縣長吳麗雪表示，2017年世界無菸日主題為正視「菸害對於國家永續發展的威脅」，屏東在經濟上和全國比較相對弱勢，吸菸問題造成健康的損害，也會威脅到整體經濟的發展，而抑制菸品使用，將可降低健康不平等，由個人的無菸害行動開始，進而影響身邊的吸菸親友，鼓勵並支持身邊的吸菸者戒菸，加上醫護人員提供專業的戒菸諮詢，抑制菸害蔓延，健康永續。

為讓兒童從小就播下拒菸種子，衛生局特地安排「我愛無菸環境」兒童著色活動，現場提供300份著色紙，完成後可兌換精美文具組，現場吸引不少學童與家長。

此外，屏東公園正為全面禁菸場所，衛生局也安排稽查人員加強公園禁菸的稽查取締，發現吸菸者即處新臺幣2千元以上至1萬元以下之罰鍰，提醒吸菸民眾，至各場所只要看到禁菸標示，就須配合相關規範及指引，以免受罰。

衛生局為持續推動無菸環境並建立民眾菸害正確知識，6月份起陸續推出「特別無菸，覓寶樂園」打卡活動、「無菸好生活」換獎等活動，可兌換精美小品，歡迎民眾到臉書「南國小no的無菸日常」粉絲專頁搜尋相關訊息。

(中時)