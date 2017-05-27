大陸前4月規模以上工業利潤增長放緩

大陸國家統計局27日公布，今年1至4月中國大陸規模以上工業企業實現利潤總額2.28兆元人民幣（下同），年增24.4％，增速較1至3月放緩3.9個百分點。其中4月份規模以上工業企業利潤年增14％，增速較3月放緩9.8個百分點。

經濟參考網報導，國家統計局工業司專家何平指出，今年前4月工業利潤增速放緩，是因前期高位增長後的合理回歸。總體來看，目前大陸的工業利潤仍保持良好增長態勢。

何平表示，消費品和高技術製造業支撐作用增強，讓企業效益狀況得以繼續改善，但價格因素對利潤增長貢獻下降。他說，未來需要密切關注原材料購進價格上漲快於產品出廠價格的問題，因其導致整個工業，特別是中下游行業成本的上漲。

中信固收分析認為，在庫存週期尾部需求偏弱的作用下，今年前4月企業利潤效益總體下行。當前在監管與貨幣政策的運行下，大陸在資金面力求維持穩定，中國人民銀行可望於6月上旬展開MLF（中期借貸便利）和28天逆回購操作，以保持跨季資金穩定，流動性相對充足。

(工商)