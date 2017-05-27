中市府查緝日租套房 籲民眾慎選合法旅宿
端午節4天連假，為維護民眾旅宿安全，台中市政府持續稽查日租套房，貫徹掃蕩非法旅館之決心，並呼籲旅遊慎選經政府核發旅館業、民宿登記證，或專用標識的合法業者，切勿因價格低廉，選擇入住日租套房等非法旅宿場所，讓旅程住得安心、玩得開心。
觀光旅遊局長陳盛山表示，日租套房就是非法旅館，常假藉「民宿」或「套房出租」名義實際經營旅館業務，未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位審核，亦無投保公共意外責任險，住宿旅客的安全嚴重缺乏保障，。
陳盛山指出，台中市日租套房集中逢甲商圈及一中街商圈附近，業者透過網路刊登住宿資訊廣告，藉網站留言、手機或電子郵件等形式與旅客聯繫及交易，再約定時間地點交附鑰匙或由專人帶往住宿地點，以規避政府機關查緝，無實體之往來憑證，旅客消費若發生意外事件將求償無門，毫無保障。
此外，亦有不肖人士假借網路刊登「虛擬住宿資訊」，詐騙旅客住宿費用的案例。
觀旅局強調，市府一直將日租套房列入專案查緝重點對象，成聯合稽查小組，除平日外，假日更加強執行查緝工作，維護住宿旅客公共安全，並保障合法業者權益，也請非法業者勿以身試法。
市府由專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，若發現除要求網路平台業者立即撤除下架外，未來將針對刊登非法旅宿廣告之業者直接裁罰，從源頭阻斷非法業者行銷管道。
(中時)
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