當歌仔戲遇上爵士樂　端午節前夕看《許仙》

曾獲傳藝金曲獎的歌仔戲演員陳禹安，將一人分飾兩角、主演融合歌仔戲和爵士樂的舞台劇《許仙》。（李清照私人劇團感傷動作派提供）

當歌仔戲遇上爵士樂，會有什麼新火花出現？劇場人劉亮延繼融合爵士樂和京劇的獨角戲《馬伯氏夫人》之後，再推融合歌仔戲和爵士樂的新作《許仙》，此回攜手老搭檔音樂人柯智豪，並邀請曾獲傳藝金曲獎的歌仔戲演員陳禹安擔任主演和編腔，今（27）、明（28）兩天在花蓮演出。

《許仙》改編自中國劇作家田漢1954年單行本《白蛇傳》，著重在許仙與白蛇間的關係，並探討許仙是否是白蛇想像中的人物？劇情發展白素貞很可能是許仙，許仙也可能是白素貞，在人與妖的相處與生滅裡，探討關係的多元想像，也趣味橫生。

陳禹安表示，此劇翻轉世人對《白蛇傳》的解讀，在愛情戲碼之外還有多元的人性解讀，她也將一人分飾兩角，演出許仙和白蛇。

劉亮延表示，過去曾與陳禹安合作推出《石秀》、《燕青》兩部作品，這回同樣為她量身訂作，也將突顯陳禹安多元的表演風格，以及歌仔戲功底實力，也為觀眾展現歌仔戲多元的可能性。

《許仙》5月28日還有一場，將於下午五點在花蓮鳳林鎮林田山林業文化園區中山堂演出。

(中時)