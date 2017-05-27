慶端午！中市鐵砧山30日上午11時開放取劍井水

台中市風景區管理所30日將於大甲鐵砧山辦理午時取水活動，當日上午11時至下午1時，開放民眾取劍井水，將提供紀念水瓶給民眾，民眾不須自備容器。

觀光旅遊局提醒，活動之前為了清潔井體及辦理祈福儀式，劍井將封閉暫停使用，封井時間自28日上午8時至30日上午11時。

大甲鐵砧山上劍井的午時水相當出名，每年端午節都吸引大批民眾前往取水，風景區管理所表示，早期地方上流傳開台英雄鄭成功曾率領部隊經過鐵砧山，當時全軍兵疲馬困又無水可用，鄭成功拔劍刺向地面，跪求湧泉，果然地面裂開湧出泉水，就成劍井地名的由來，增添劍井井水的傳奇性。

觀旅局表示，近幾年劍井水量不多，汲取不容易，為了配合泉水資源永續利用，午時取水活動將提供紀念水瓶給民眾，民眾不須自備容器，活動當天並安排立蛋、發送限量香包等精采活動，邀請在地金愛樂SAX樂團及著名紫羅蘭樂團與大家一起同樂，歡迎民眾共同慶端午。

(中時)