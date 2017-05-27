黃曉明和Baby領證2周年 說這句話讓粉絲全炸了

黃曉明和baby今領證2周年。（圖／資料照）

黃曉明稱把想說的話存在條碼裡。（圖／取自黃曉明微博）

演藝圈模範夫妻檔黃曉明和Angelababy（Baby），今年1月迎來寶貝兒子「小海綿」報到，藏不住當新手爸媽的喜悅之情，而今（27日）是夫妻倆領結婚證兩周年紀念日，向來寵妻的黃曉明，特意把想說的話製成二維碼（QR code）和大家分享，沒想到一打開，全讓網友看傻眼。

黃曉明稍早在微博開心發文：「領證2周年，給你們個2維碼掃掃，想說的都在裡面了。」讓大批網友很是感動，認為黃曉明有著一顆浪漫的心，便滿懷期待的閱讀內容，未料打開後，裡面竟只有13個字，大大寫著「等你自己結婚就知道了，快關上！」

內容揭曉：「等你自己結婚就知道了，快關上！」（圖／取自黃曉明微博）

粉絲沒等到溫馨的內容還被男神擺了一道，不禁搞笑抱怨「騙子」、「沒想到你是這樣的黃曉明」、「當爸了還這麼幼稚」，並不斷敲碗「說好的秀恩愛」，期待夫妻倆出來放閃。

(中時電子報)