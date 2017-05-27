端午節國定假日 中市府籲雇主給薪給假

30日端午節適逢星期二，台中市政府勞工局表示，30日端午節當天為國定假日，雇主應依法給假給薪；若勞資雙方協商將5月29日星期一的工作日與其他休息日對調，則可讓勞工享有27至30日的四天連假。

依據勞動基準法規定，30日端午節為應放假之日，雇主若使勞工於當日出勤，依法應加倍發給工資；事業單位若事前經勞資雙方協商同意，將端午節與其他工作日調移，端午節則已成為工作日，員工當天出勤不生工資加給問題。

另外，如果端午節當日適逢公司排定的勞工休息日或例假日，勞資雙方應協商另行安排其他工作日補休1日，至於補休日則可由勞資雙方協商。

勞工局長黃荷婷呼籲，雇主若因業務上需要，使勞工於休假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，在該日出勤上班或在協商後的補休日仍然出勤上班，工資應加倍發給；也籲請事業單位留意最新法令動態，務必遵守相關規定，落實照顧勞工權益，以免衍生勞資爭議。

(中時)