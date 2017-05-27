分手7年女友再告周星馳！討192萬佣金

于文鳳過去不僅是周星馳女友，也是他的財務大臣。(本報系資料照)

周星馳與前女友于文鳳分手7年，于文鳳近日二度狀告舊愛，向周星馳追討大埔比華利山3間別墅5車位的一成佣金，而根據土地註冊處資料，這3棟別墅全數賣出，一成佣金約莫52萬港幣(約192萬台幣)

于文鳳5年前也曾控告周星馳，要求對方支付投資佣金8000萬港幣與顧問費，此案至今仍未完結。據港媒報導，這次于文鳳再告周星馳，起因於兩人2002年前曾協議會將大埔比華利山3間別墅售出後的一成利潤給她。

據悉，3間別墅已全數售出，大約只賺約500多萬港幣，所以一成佣金約為52萬港幣，折合台幣約192萬。

(中時電子報)