金門縣長與立委攜手 助鄉親返鄉過節
端午節連假首日，台北松山機場今（27）日一早湧入返鄉候補人潮，縣長陳福海指示服務團隊協調民航局在下午加開北金線1架次班機，立委楊鎮浯服務處也協調國防部派遣軍機協助疏運作業。
今日下午2時，縣府與立委楊鎮浯服務團隊協調國防部派遣軍機1架次往返北金，提供70個座位數外，也與民航局協調立榮航空在下午17時10分開出台北飛金門的臨時加班機，同樣提供70個座位數，協助疏運返鄉旅客。
縣府和立委服務團隊表示，未來幾天是端午連假的疏運高峰，將持續關注機場疏運狀況，全力協調臨時加班機、軍機加入疏運，讓返金過節的鄉親都能順利返台。
縣府也再次提醒指出，端節連假疏運尖峰時段5月26日至5月28日台灣出發至離島方向，以及5月29日至5月31日離島出發回台灣方向的機票，有加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
(中時)
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