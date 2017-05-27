中市府舉行海洋生態館營運移轉OT案招商說明會
「台中市海洋生態館」以「大甲溪到濕地、濕地到海洋」的生態環境教育為主軸，整合高美濕地特殊地理景觀及豐富的海洋資源，打造濱海觀光廊帶。營運移轉(OT)案已依「促進民間參與公共建設法」規定，2日上網公告，徵求民間廠商參與，市府觀光旅遊局指出，日前於台中港酒店舉辦招商說明會，多家業者到場詢問，反應熱絡，預計2017年7月17日截止收件，
觀旅局表示，海洋生態館內將建置水深9公尺、蓄水量700公噸的大型洋缸，未來將展示豐富多元的海洋主題；另也規劃水母展示區、河口濕地生態展示區、大甲溪流域主題展示區等，不但可看到活體水母，認識水母的分類及其獨特風格的生活方式，並呈現大甲溪河口及高美濕地周邊潮間帶豐富生態系，希望達到生態環境教育與觀光發展的目標。
觀旅局指出，台中市海洋生態館移運移轉(OT)案，已依「促進民間參與公共建設法」規定，於5月2日上網公告，徵求民間廠商參與，預計106年7月17日截止收件，申請須知相關資訊，可至財政部推動促參司民間參與公共建設資訊網站及台中市政府觀光旅遊局網站查詢。
未來「台中市海洋生態館」將串聯台中港三井開發案、梧棲漁港、高美濕地等，打造海線魅力觀光廊帶。
(中時)
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