警方公布蠟化風乾男屍衣物照 提供指認
台一線台南仁德段昨天傍晚驚見下水道卡著一具蠟化風乾男屍，警方今天相驗解剖，因死者身上無證件，且臉部乾癟宛如木乃伊，難以辨識容貌，檢警初步推知死者為65歲以上男性，身高約160公分，推斷死亡應該1個月，除採集檢體和DNA，以利進一步比對死者身分，晚間也公布死者衣服、鞋子，提供民眾指認。
警方指出，男子何以死在下水道？以及死因為何，目前都無法斷定，現在從相驗，僅知這具無名男屍年紀約65歲以上，身體並無明顯外傷，由於無外傷及他殺跡象，警方已排除他殺可能性，一度懷疑可能是躲進下水道禦寒，但近一個月天氣並不冷，死因謎團仍待釐清。
由於當地是高雄、仁德區車流量極大的台一線省道上，昨天下午傳出工人清淤，卻在水溝蓋底下發現卡著一具屍體後，引起附近住戶與路人議論紛紛。
警方指出，男子陳屍在深約170公分、寬約100公分的下水道，內部雖有少量水，但屍體呈蠟化，由於屍體位於一間車行的排水溝下水道，加上又是紅綠燈路口，地點醒目，警方認為他殺遭棄屍可能性很低，因附近緊鄰二仁溪，若要棄屍無須大費周章，將人搬到大馬路上的下水道、搬開水溝蓋再把人塞進去，「這樣做，徒增風險！」
檢警為求慎重和盡快釐清案情，晚間公開死者身上所穿的衣服、鞋子、皮帶等物品相關照片，希望民眾若家裡有失蹤人口或者失聯親人等，符合上述特徵者，可主動聯繫警方、提供線索，早日確認死者身分。
(中時)
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