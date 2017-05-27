端午不平靜 自強號撞闖軌道路人 埔心中壢受影響

（22：00更新）5月27日138次屏東開往七堵PP自強號，19時41分行經桃園市埔心到中壢站時，撞到進入軌道的路人，列車正停車處理中，此外因遇到端午連假，後續列車旅客皆滿載，因此暫無接駁計畫，目前埔心、中壢區間以東線單線運轉。事發原因及路人身分，仍須鐵警調查中。

該名男性路人經消防隊員發現後已無生命跡象。並短暫單線通車，138線列車於21時4分開車，恢復雙向通行。估計影響20列547分、9420人。

(中時)