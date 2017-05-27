無緣單月3冠 詹詠然史特拉斯堡女雙銀恨

詹詠然(右)與詹皓晴(左)史特拉斯堡網賽銀恨。(資料照／取自詹詠然臉書)

我國女網姊妹檔詹詠然、詹皓晴，27日史特拉斯堡女網決賽迎戰澳洲組合巴蒂（Ashleigh Barty）／德拉奎（Casey Dellacqua），首盤曾取得3比0領先，無奈全場發生5次雙誤，4比6、2比6飲恨，詹詠然紅土賽季11連勝畫下休止符，無緣單月3冠。

詹詠然先前與「瑞士公主」辛吉絲在馬德里網賽、羅馬網賽締造8連勝、連拿兩冠，此役賽前更與詹皓晴攜手以11連勝挺進決賽，原本冀望以12連勝衝擊冠軍，不過決賽遭逢勁敵。

開賽取得3比0領先的雙詹，首盤盤末反遭巴蒂／德拉奎連下4局，4比6先丟首盤，次盤詹家姊妹開局就被破發，第4局錯過3個破發機會，第5局發球局又失手，自己出現5次雙誤，儘管逼出對手11個破發機會，卻僅拿下1個，4比6、2比6飲恨。

儘管詹詠然無緣5月第3冠，仍無損她與辛吉絲的「辛然」組合的法網爭冠之路，自1月合作聯手6站就席捲3座冠軍，5月紅土賽更包辦兩冠，仍被視為法網女雙奪冠熱門。

(中時電子報)