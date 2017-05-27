買衣服做公益 南紡購物中心助瑞復益智中心募款

南紡購物中心26日起一連3天，與包豪氏Bauhaus集團攜手舉辦「買衣送愛助弱勢」公益活動，義賣所得全數捐瑞復益智中心。(曹婷婷攝)

買衣服還能做公益？為幫助瑞復益智中心250多位慢飛天使籌募善款，南紡購物中心26日起一連3天，與包豪氏Bauhaus集團攜手舉辦「買衣送愛助弱勢」公益活動，包豪氏提供旗下知名Superdry、Salad及Tough等服飾商品，商品超低價800元起，義賣所得全數捐作善款，企業邀消費者買衣服行善，讓消費行為變得更有意義。

南紡購物中心營運長江文凱表示，端午節將屆，是家庭團聚的時光，但社會仍存在無法過正常的生活的弱勢朋友，感謝包豪氏集團發起義賣活動，買衣服還能順便做公益，希望民眾藉著端午連假，踴躍參與義賣活動，讓瑞復益智中心的慢飛天使們，度過溫馨的端午佳節。

包豪氏集團行銷主管Greta說，該集團主席黃銳林希望透過全台巡迴義賣，邀請大家共同做公益，除喚起大家對弱勢朋友的關注，也希望將愛心轉化成實際行動，幫助社會更多的弱勢族群，感謝南紡購物中心提供場地舉辦活動，讓瑞復益智中心的朋友們獲得更多援助。

此次活動主要幫助瑞復益智中心250多位慢飛天使籌募善款，包豪氏集團28日前，在南紡購物中心1樓迎賓廣場舉辦義賣活動，集結旗下Superdry、Salad、Tough與80/20等潮流服飾，特惠服飾商品每件800元起，邀請民眾一起做公益，把愛化作實際行動，全部義賣所得將全數捐助給瑞復益智中心。

此外，南紡購物中心一樓Superdry極度乾燥店櫃也同時推出商品優惠，即日起全館商品5折起(活動結束日期依店櫃公佈為準)。客戶不約而同表示，義賣商品極具吸引力，沒想到買衣服還能贊助弱勢，會趁此機會多做愛心，幫助弱勢朋友。

除了買衣服做愛心外，今天起至30日，南紡購物中心5F夢想舞台舉辦「誠實良物市集」，現場集結極月食堂、林老師安心米與農騎士農場等店櫃，由一群愛護土地的農民們，提供安心無毒的良心食材，要讓民眾吃得健康又安心，其義賣所得3%也將捐贈給瑞復益智中心。

(中時)