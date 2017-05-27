向蔡英文喊話 呂秀蓮：台灣會亡在你手裡

前副總統呂秀蓮對蔡英文喊話說，如果再不努力，「台灣會亡在你手裡」。（圖／中央社）

前副總統呂秀蓮今（27）日出席活動時表示，台灣不能繼續停留在統獨議題，她幾乎想對蔡英文總統說，如果再不努力，「台灣會亡在你手裡」。

據《中央社》報導，前副總統呂秀蓮今日參加「小國立國之道學術研討會」時表示，台灣不應該浪費時間在過去的爭議上，台灣現在有新的責任，如果再不走出隧道，將永遠沒希望。

呂秀蓮指，台灣現存21個邦交國，WHA（世界衛生大會）有11個為台灣發聲。這代表其他10個不願為了台灣，得罪中國。她幾乎想向蔡英文喊說，如果再不努力，「台灣會亡在你手裡」，台灣的機會正在逐漸流失中。現在中美對撞，是台灣追求中立和平的契機，不必捲入大國間的鬥爭。

(中時電子報)