美國驚爆白人學生 髒話痛罵台裔老師

美國一所高中的白人學生，一進教室就用髒話痛罵台裔老師。（圖／取自Morgan Harvill推特）

美國驚爆一名白人學生在教室用一連串髒話問候一名台裔老師，還怒摔東西、踹門。影片曝光後遭大批網友肉搜，直指根本種族歧視，學校也發出聲明，表示重視老師的安危，已著手調查。

根據中央社報導，有網友在推特和美國最大的社群「Reddit」網站貼文，指出一名就讀蘭卡斯特東部高中的白人學生亞普（Gideon Yapp），不知為何，暴怒衝進教室，對台裔老師不斷用髒話謾罵。

只見畫面中的老師一臉淡定，要學生保持冷靜並回到位子上，但該學生非但不理會，還開始瘋狂摔東西，破壞教室公物，甚至弄翻垃圾桶，最後踹門離開教室。

根據台裔美國人（TaiwaneseAmerican）的臉書指出，這名台裔老師名叫Franklin Hsu，在台灣出生長大，專長教理化。高中之前都在台灣唸書，大學唸UCLA，畢業後一度先在洛杉磯教書，然後回台灣的大學教了13年，才移民美國。

對此，學校也緊急發出聲明，表示「我們非常重視這件事，老師的安全最重要，已經在調查這起事件，學校也已經採取了適當的行動。」

這段影片在推特瘋傳，讓許多網友直呼根本欺負老師，揚言喊肉搜，「這是典型的種族歧視」、「這水準太誇張了」、「發生什麼事」、「他嗑藥了嗎」、「情緒管理好差」，宣稱要到該學校堵學生，好好教訓他。

(中時電子報)