廣州推交管便民站 換證辦照新選擇
廣州交警與廣州郵政推出「郵政辦理車駕管業務」便民措施，民眾只要登錄廣州市133個「交通管理便民服務站」郵政營業網，即可辦理部分業務，包括駕照期滿換證等22項，並享有證件宅配到府的服務。
廣州交警相關負責人表示，廣州車管所原有的網路服務據點少，「老廣州」僅有5個，「大廣州」也只有10個。此次廣州交警部門與郵政部門共同開發的警郵業務代辦平台，將交警部門服務視窗延伸至133個郵政網點，利用郵政點多且廣的營業網點和便捷的物流網，落實「家門口辦理，服務送到家」新模式。
(旺報)
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