文在寅組閣擬破慣例 新任防長可能非軍方出身
南韓《亞細亞經濟》27日報導稱，南韓總統文在寅的外交、安保領域的人事安排逐漸敲定，防長及次官（副部長）的任命也將對外公布。此次南韓國防部人事任命或將打破慣例，由非職業軍人出身的社會人士擔任。
南韓政府相關人士表示，新政府的人事任命或將打破先前慣例，不刻意追求進步黨與保守黨、軍政界人士與社會人士的平衡。
據報導，此次防長可能由非軍方出身的社會人士擔任。文在寅先前曾表示，「我們需要通過任命社會人士擔任防長，來推進國防部國民化進程」。文在寅還在自傳中表示，南韓歷任部長幾乎均為職業軍人出身，有著延用職業軍人擔任防長的傳統。
也有觀點認為，新政府尚於組閣時期，任命社會人士擔任防長有壓力，尤其是為了應對當前的安保危機，政府可能會內定軍方人士出任防長。前海軍總參謀長宋永武、共同民主黨前議員白君基、前空軍總參謀長朴宗憲、前海軍總參謀長黃基鐵等均有可能獲得提名。
報導預計南韓「國防研究院」（KIDA）主任研究員徐洙石（音譯）或將被提名為國防部次官（副部長），徐洙石曾擔任青瓦台統一外交安保政策首席秘書。
徐洙石曾表示，文在寅政府的安保政策，除了大致延續了文在寅在擔任盧武鉉政府秘書室長時期的路線，但更加堅實穩健。
(旺報)
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