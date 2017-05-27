憋了好久！溫智豪攻入暌違進球
機會永遠留給準備好的人。今年在中甲足球聯賽一直得不到上場機會的台灣國腳溫智豪，27日終於一吐怨氣！他在客場對雲南麗江替補上陣，還進球打破僵局，可惜最後所屬的北京北控以1比2遭逆轉吞敗，讓溫智豪的暌違進球成了空響。
第53分鐘，北控葡鑫在左側底線前回傳，小禁區內的溫智豪側身一擋，把球送進了麗江大門。這是溫智豪本季在中甲第3場出賽，也是首度破門，當下替比賽打破僵局，他拍打胸口狂奔慶祝，還做出了躍起握拳的招牌動作。
「久違的慶祝動作，」溫智豪賽後在臉書po出進球慶祝的短片，還寫下「再難也要堅持」的打氣字眼。好不容易，當中甲聯賽已經踢到了第11輪，溫智豪才獲得連兩場替補亮相的機會，他也沒有漏氣。
可惜北控後來沒能守住領先，讓麗江的門陽「梅開二度」，於客場1比2中止進來的2連勝。溫智豪賽後也惋惜的說：「可惜球隊自己的失誤，最後還是被逆轉，不過真的是等了好久，也憋了好久！」
溫智豪攻入暌違進球，對於6月10日將在亞洲盃資格賽對陣新加坡的中華男足來說，當然是一大利多。畢竟本季在中甲沒能穩定出賽，影響比賽感覺，上役對土庫曼溫智豪也不滿意自己的表現。如今堅持等待終於出運，這顆寶貴進球也能讓他找回不少自信。
(中時電子報)
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