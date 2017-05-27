避免大股東減持落跑 大陸發布A股減持新規！

才在5月26日盤後表示將修改大股東減持規定，大陸證監會便在27日發布了修改後的減持制度檔：「上市公司股東、董監高減持股份的若干規定」。對此，上交所、深交所隨後也迅速回應，分別發布了相關實施細則。

對此，不少市場人士表示支持官方做法，強調過去許多公司IPO上市後，公司高層與大股東就急著減持套現。譬如*ST華銳的最大股東YANG HUAI JIN、掌趣科技實際控制人姚文彬……等，給A股帶來巨大賣壓與波動，對於投資者信心打擊嚴重。如今新規推出，多少能減輕市場對上市公司IPO後大股東解禁就大舉減持套現的恐慌。

華爾街見聞昨晚報導，滬深兩市發布的「上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則」，絕大部分內容均相同。與舊制相比，本次實施細則作出以下調整：

首先是擴大了適用範圍。在規範大股東（即控股股東或持股5％以上股東）減持行為的基礎上，將其他股東減持公司首次公開發行前的股份、上市公司非公開發行股份（以下統稱特定股份）的行為納入監管。

其次是細化了減持限制。新增規定包括：減持上市公司非公開發行股份的，在解禁後12個月內不得超過其持股量的50％；透過大宗交易方式減持股份，在連續90個自然日內不得超過公司股份總數的2％，且受讓方在受讓後6個月內不得轉讓。

此外，透過協定轉讓方式減持股份，導致喪失大股東身分的，出讓方、受讓方應當在6個月內繼續遵守減持比例和資訊披露的要求；董監高辭職的，仍須按原定任期遵守股份轉讓的限制性規定等。

(工商)