大陸首條全自動運行地鐵 「燕房線」6月測試
大陸央視網27日報導，大陸第一條「自主化全自動運行地鐵線路」北京「燕房線」，計畫於6月開始全線動車調試，為年底通車奠定堅實基礎，報導稱，全自動運行系統是城市軌道交通自動化的最高等級，燕房線全自動運行系統整體技術，已經達到國際領先水準。
燕房線（蘇莊至燕化）全長16.6公里，共設9座車站（分別是燕化站、老城區北站、饒樂府站、顧八路站、閻富路站、星城站、閻村站、大紫草塢站和閻村北站），初期最高運行時速可達80公里，共4輛編組，最大載客量為1262人。
報導稱，燕房線是自主化全自動技術在大陸的首次應用。全自動運行系統（Fully Automatic Operation, FAO）。列車從「喚醒」準備啟動運作開始，出發前進行31項設備自檢，合格後列車自動從車庫內發車，進入正線運行，到站停車、開關車門、離站發車，運行中可對整個運行各環節即時檢測應對；結束正線運行後，回到車庫停車，列車會自動「洗澡」，然後設備斷電，全部過程都不需要人工介入，均能通過設備控制自動完成。
報導引述燕房線負責人士稱，全自動運行系統不依賴駕駛員的個人主觀判斷，遇緊急情況時會根據實際發生的情況，第一時間由系統自動作出「應對決策」，有效縮短反應時間。
同時，全自動運行列車的運行過程中，控制中心會時時監控列車的運行狀況。遇到緊急情況時，中心能與乘客緊急對講。
(旺報)
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